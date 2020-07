Camilla di Cornovaglia, la nuova foto per i 73 anni. La giornata sarà in famiglia, con figli e nipoti (Di venerdì 17 luglio 2020) Camilla di Cornovaglia festeggia oggi 73 anni e per l’occasione è stata diffusa una nuova foto ufficiale della duchessa. Scattata da Chris Jackson all’inizio di luglio nella residenza londinese di Clarence House, la ritrae in giardino, più sorridente che mai, con un abito blu firmato Anna Valentine già utilizzato in diverse occasioni. Nessun eccesso, insomma, i tempi sono difficili e il messaggio deve essere quello che ha guidato ogni passo della royal family negli ultimi mesi, vicinanza al popolo ed estrema sobrietà. Leggi su vanityfair

IOdonna : Camilla di Cornovaglia compie 73 anni, una duchessa con la passione per il fitness - periodicodaily : Oggi è il compleanno di Camilla, Duchessa di Cornovaglia e moglie del Principe Carlo. #happybirthday #camilla… - zazoomblog : Buon compleanno Camilla. Il tema natale della duchessa di Cornovaglia - #compleanno #Camilla. #natale #della… - zazoomblog : Camilla di Cornovaglia compie 73 anni una duchessa con la passione per il fitness - #Camilla #Cornovaglia #compie - zazoomblog : Camilla Parker Bowles la Duchessa di Cornovaglia - #Camilla #Parker #Bowles #Duchessa -

Ultime Notizie dalla rete : Camilla Cornovaglia Camilla di Cornovaglia compie 73 anni, una duchessa con la passione per il fitness Io Donna Camilla di Cornovaglia, la nuova foto per i 73 anni. La giornata sarà in famiglia, con figli e nipoti

Per l'occasione è stata diffusa una nuova foto della duchessa, scattata a Clarence House all'inizio di luglio. Camilla trascorrerà la giornata in famiglia, il regalo più bello dopo i mesi di separazio ...

Camilla Parker Bowles, la Duchessa di Cornovaglia

Camilla Shand( nota come Camilla Parker Bowles), nasce a Londra il 17 luglio 1947, ed è l’ attuale moglie di Carlo d’ Inghilterra, principe di Galles, e membro della casa reale inglese. Camilla si spo ...

Per l'occasione è stata diffusa una nuova foto della duchessa, scattata a Clarence House all'inizio di luglio. Camilla trascorrerà la giornata in famiglia, il regalo più bello dopo i mesi di separazio ...Camilla Shand( nota come Camilla Parker Bowles), nasce a Londra il 17 luglio 1947, ed è l’ attuale moglie di Carlo d’ Inghilterra, principe di Galles, e membro della casa reale inglese. Camilla si spo ...