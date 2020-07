Caldoro visita il Sannio: “Qui senza corteo di auto blu per vedere le promesse mancate” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il viaggio di Stefano Caldoro nel Sannio è cominciato con il primo luogo raggiungo, Toppa Infuocata, accompagnato da Raffaele Caputo, per poi dedicarsi a un sopralluogo nelle vie di Fragneto Monforte. Questo il punto di partenza del candidato di centrodestra alle elezioni Regionali. Antipasto prima dell’arrivo a Benevento. “Sono in queste zone – così ha dichiarato Caldoro – per vedere cosa fare in una realtà che ha un potenziale straordinario come area interna. Sono venuto, senza nessun corteo di auto blu, a vedere cosa ho fatto nei miei cinque anni per questi territori. Sono andato a vedere un asilo nido nel beneventano, una piazza realizzata ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Caldoro visita Caldoro visita il Sannio: "Qui senza corteo di auto blu per vedere le promesse mancate" anteprima24.it Centrodestra, i partiti pronti ad accogliere Caldoro: è atteso domani nel Sannio

In mattinata a Palazzo Paolo V, poi probabilmente una visita al sito di Toppa Infuocata per attaccare De Luca su quello che viene considerato dal centrodestra “un simbolo del fallimento sui rifiuti e ...

Ospedale di Cerreto Sannita, il numero due della Lega auspica la riapertura: “Sarà priorità nel programma di governo di Caldoro”

Domenica l’inaugurazione della sede della Lega a San Salvatore Telesino, ieri la visita alla struttura ospedaliera di Cerreto Sannita. Questo il succo della due giorni di Andrea Crippa (presente ...

In mattinata a Palazzo Paolo V, poi probabilmente una visita al sito di Toppa Infuocata per attaccare De Luca su quello che viene considerato dal centrodestra “un simbolo del fallimento sui rifiuti e ...Domenica l’inaugurazione della sede della Lega a San Salvatore Telesino, ieri la visita alla struttura ospedaliera di Cerreto Sannita. Questo il succo della due giorni di Andrea Crippa (presente ...