Calciomercato Palermo, i rosanero piazzano il primo colpo: Silipo arriva titolo definitivo. I dettagli (Di venerdì 17 luglio 2020) I rosanero si assicurano Andrea Silipo per il campionato di Serie C.“L’attaccante si trasferisce a titolo definito secondo lo schema che Sagramola e Castagnini hanno elaborato per confermare gli under che si sono messi in evidenza in questa stagione, ovvero acquisto a fronte di un diritto di “recompra” in favore del club capitolino dopo un anno che, se non venisse esercitato, garantirebbe una percentuale sulla futura rivendita del giocatore”, questo è quanto si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Calciomercato Palermo, il futuro di Andrea Silipo: il club rosa punta forte sul gioiello della Roma. La situazioneCosì facendo il club di Viale del Fante “si garantisce il giocatore senza un vero e proprio esborso ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, si complica la caccia all’attaccante: Zaro obiettivo per la difesa Mediagol.it Taffarel, il portiere della Reggiana che vinse i Mondiali di Usa '94 col Brasile

La carriera di Claudio Taffarel è stata ricca di contraddizioni, colpi di scena, trionfi e sorprese: la riviviamo 26 anni dopo la finale di Usa '94.

Di Gaudio, un palermitano per riportare in alto il Palermo?

Il Palermo Calcio, da oggi Palermo Football Club dopo l’ok di tutti i soci, vive il sogno del ritorno tra i professionisti dopo appena un anno di purgatorio nei dilettanti. La pandemia virale portata ...

