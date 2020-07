Calciomercato, le notizie di oggi: rivoluzione Juve tra 5 cessioni eccellenti e allenatore, la Lazio guarda al Real (Di venerdì 17 luglio 2020) Le notizie più importanti di Calciomercato della giornata di oggi. rivoluzione Juve: 5 cessioni eccellenti – Le ultime prestazioni in casa Juventus non sono state di certo positive, ma in generale sono in corso valutazioni sulla stagione. La vittoria dello scudetto è comunque vicina, ma la dirigenza ha deciso di aspettare ed esprimere un giudizio definitivo al termine della Champions. Si valuterà principalmente l’eventuale conferma dell’allenatore Maurizio Sarri e i futuri interventi sul mercato. La Juventus ha, però, le idee chiare su alcuni calciatori. In molti hanno deluso le aspettative e si preannuncia una vera rivoluzione, più di ... Leggi su calcioweb.eu

GoalItalia : ?? #Inter, l'alternativa a #Kessiè è il centrocampista dell'Udinese #Fofana: a #Conte piace, i friulani hanno fatto… - CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie di oggi: rivoluzione Juve tra 5 cessioni eccellenti e allenatore, la Lazio guarda al Rea… - footballmilan : Sono pronto a sedermi al tavolo di calciomercato l originale e degustare le sue notizie fasulle in modo tale da pot… - sportli26181512 : Verona, si ferma Kumbulla: lesione al bicipite femorale: Brutte notizie per il Verona. Si è infatti rivelato più...… - rosatoeu : L'#Inter pensa anche al calciomercato: Conte vorrebbe Fofana dell'Udinese. -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE Sky Sport Calcio, il Bari è in finale per i playoff contro la Reggiana: 2-1 al San Nicola contro la Carrarese

Evidente soprattutto la supremazia sul gioco aereo, che si concretizza al 20', quando su un calcio d'angolo battuto da Schiavone ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...

Calcio Catania, bando vendita società resta valido

Il bando per l’acquisto del Calcio Catania resta valido. A 24 ore dalla dichiarazione di fallimento di Finaria, holding dell’ex patron Antonino Pulvirenti che detiene il 95% delle azioni del club, la ...

Evidente soprattutto la supremazia sul gioco aereo, che si concretizza al 20', quando su un calcio d'angolo battuto da Schiavone ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...Il bando per l’acquisto del Calcio Catania resta valido. A 24 ore dalla dichiarazione di fallimento di Finaria, holding dell’ex patron Antonino Pulvirenti che detiene il 95% delle azioni del club, la ...