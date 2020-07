Calciomercato Lazio, occhi su Borja Mayoral del Real Madrid (Di venerdì 17 luglio 2020) Calciomercato Lazio, occhi su Borja Mayoral del Real Madrid. La squadra di Simone Inzaghi vuole rafforzare la squadra per la Champions La Lazio sta già pensando alla prossima stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato a muoversi sul mercato, come riportato dal sito Gianlucadimarzio.com. Il club di Lotito si è mosso per Borja Mayoral, attaccante 23enne del Real Madrid quest’anno in prestito al Levante. Al momento c’è stata soltanto una richiesta di informazioni, ma la volontà della Lazio è quella di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

