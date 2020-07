Calciomercato Lazio, occhi in casa Real Madrid: l’obiettivo è Borja Mayoral (Di venerdì 17 luglio 2020) Calciomercato Lazio – Un obiettivo sfumato sul più bello. La Lazio puntava senza mezzi termini alla vittoria dello scudetto, la squadra si è però trasformata (in senso negativo) dopo il lockdown. Non sono mancati i momenti di tensione, anche nello spogliatoio. Il presidente Lotito è consapevole di poter alzare l’asticella, la squadra è forte e l’allenatore bravo, ma sicuramente ci saranno novità sul fronte Calciomercato. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio i biancocelesti si sono mossi per Borja Mayoral, attaccante 23enne del Real Madrid quest’anno in prestito al Levante, autore di 8 gol in stagione. La Lazio ha chiesto informazioni e ha intenzione di ... Leggi su calcioweb.eu

