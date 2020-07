Calciomercato Atalanta, occhi puntati su Senesi del Feyenoord (Di venerdì 17 luglio 2020) Calciomercato Atalanta, occhi puntati su Senesi del Feyenoord. Per il difensore la richiesta è di circa 15 milioni di euro Marcos Senesi è un obiettivo dell’Atalanta per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il difensore classe 1997 del Feyenoord piace ai nerazzurri, anche se sul calciatore c’è anche il Rennes. Al momento il club olandese – come riportato da Tutto Mercato Web ha chiesto 15 milioni di euro per il cartellino. Vedremo se i nerazzurri saranno disposti ad investire una cifra simile per arrivare al calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

