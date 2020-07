Calcio: Jorge Jesùs ha accordo con Benfica, lascerà Flamengo (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - RIO DE JANEIRO, 17 LUG - Jorge Jesùs, allenatore che in un anno al Flamengo ha vinto cinque titoli, Libertadores, Brasilerao', Recopa Sudamericana, Supercoppa del Brasile e Campionato carioca, ... Leggi su corrieredellosport

Jorge Jesus lascia il Flamengo dopo aver vinto cinque titoli in un anno ed è pronto a volare a Lisbona per firmare col Benfica. Un milione di euro è la cifra della clausola di rescissione che i ...(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 17 LUG - Jorge Jesùs, allenatore che in un anno al Flamengo ha vinto cinque titoli(Libertadores, Brasilerao', Recopa Sudamericana, Supercoppa del Brasile e Campionato carioca) ...