Calcio: il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - Il Leeds tornerà in Premier League la prossima stagione dopo 16 anni di assenza, La squadra inglese è stata promossa senza bisogno di scendere in campo dopo la sconfitta del ... Leggi su corrieredellosport

