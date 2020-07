Calcio: Fiorentina; Aquilani allenatore della Primavera (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - FIRENZE, 17 LUG - Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera per la prossima stagione. A ufficializzarlo la stessa società viola attraverso i propri canali ufficiali. ... Leggi su corrieredellosport

Firenze, 17 luglio 2020 - Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera per la prossima stagione. A ufficializzarlo la stessa società viola attraverso i propri canali ufficiali. Cr ...