Caffè con chicchi di cocaina: la scoperta della Finanza di Malpensa. Ecco come i trafficanti nascondevano la droga (Di venerdì 17 luglio 2020) I finanzieri del Gruppo di Malpensa hanno individuato una spedizione di circa 2 chilogrammi di pregiato caffè colombiano e scoperto più di 130 grammi di cocaina abilmente occultata dentro i chicchi. L’italiano che ha tentato di importare la droga è stato arrestato in provincia di Firenze. Le Fiamme gialle di Malpensa hanno selezionato una spedizione espressa proveniente dalla Colombia e indirizzata a un tabaccaio della provincia di Firenze. I finanzieri si sono insospettiti per il nome di fantasia del destinatario della merce – riconducibile a un personaggio cinematografico di un giovane boss mafioso in un recente film d’azione/thriller statunitense. I finanzieri hanno notato che, tra i chicchi di caffè, ... Leggi su ilfattoquotidiano

