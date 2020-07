Cadaveri fatti a pezzi e buttati nell’ossario. Video choc sulle finte cremazioni a Roma (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – Cadaveri sezionati con un coltello, letteralmente fatti a pezzi e poi gettati nell’ossario comune. Non è un film dell’orrore, ma è quanto accadeva al cimitero Flaminio, per i Romani comunemente noto come Prima Porta, tra gennaio e febbraio scorso. A pubblicare le immagini scioccanti è Il Messaggero, un Video che immortala lo scempio: alcuni dipendenti dell’Ama, la municipalizzata capitolina dei rifiuti, sezionano una salma tra i loculi del cimitero Flaminio. La tagliano con un coltello, poi gettano i resti nell’ossario come se nulla fosse. Il tutto in pieno giorno. A piazzare le Videocamere che incastrano gli operatori ecologici sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile. La Procura rinvia a giudizio ... Leggi su ilprimatonazionale

PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Succede a Roma, cimitero Flaminio. Sezionare i cadaveri con un coltello per arrotondare lo stipendio #cremazioni https://t.… - RenatoGianmarco : RT @IlPrimatoN: Succede a Roma, cimitero Flaminio. Sezionare i cadaveri con un coltello per arrotondare lo stipendio #cremazioni https://t.… - IlPrimatoN : Succede a Roma, cimitero Flaminio. Sezionare i cadaveri con un coltello per arrotondare lo stipendio #cremazioni - alessiagianelle : RT @_SaturnTomoe: Nel luogo prescelto, una cava abbandonata, i cadaveri vennero spogliati e fatti a pezzi con asce e coltelli; gettati nell… - kitkatsmexw : RT @_SaturnTomoe: Nel luogo prescelto, una cava abbandonata, i cadaveri vennero spogliati e fatti a pezzi con asce e coltelli; gettati nell… -