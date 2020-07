Buoni Decathlon, la truffa su Facebook tramite sponsorizzate (Di venerdì 17 luglio 2020) Pagine Facebook non autorizzate promettono Buoni spesa Decathlon fino a 1000 €, tramite annunci sponsorizzati. Da diverse ore circolano su Facebook alcune inserzioni pubblicitarie sospette e già segnalate da numerosi utenti. È l’ennesima truffa online messa in piedi da ignoti che in questo caso tentano di sfruttare il marchio Decathlon. La nota azienda di articoli sportivi non è in alcun modo collegata agli annunci, che rimandano invece a una serie di pagine Facebook non ufficiali ma pericolosamente ingannevoli. Il testo del messaggio contenuto nelle sponsorizzate fa riferimento a una presunta iniziativa in occasione del 28° anniversario dell’azienda in Italia. Le immagini ... Leggi su bloglive

