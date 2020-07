Bufera sulla conduzione di Maria De Filippi in Rai: “Offensivo per le risorse aziendali” (Di venerdì 17 luglio 2020) La conduzione di Maria De Filippi in Rai ha già fatto scatenare le prime polemiche. A poche ore dall'annuncio di Stefano Coletta, direttore di Rai1, sono montati i primi malumori in merito alla decisione di affidare una serata tanto importante a un volto della concorrenza, peraltro volto di punta. Com'è noto, Maria De Filippi sarà la conduttrice della serata speciale sulla violenza contro le donne, alla quale prenderanno parte anche Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli: "Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona. Per me sarà l’evento dell’autunno. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda per partecipare". Gli animi non hanno tardato a smuoversi, come testimoniano i primi ... Leggi su optimagazine

Maria De Filippi in Rai: scoppia la bufera

Maria De Filippi in Rai: scoppia la bufera

Maria De Filippi, icona di Mediaset, scelta da Rai 1 insieme a Ferilli e Mannoia: è polemicaE' accesa, a tratti incandescente, la polemica che coinvolge Maria De Filippi, storica icona di Mediaset, e ...

