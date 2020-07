BT Sport trasmetterà la finale di Champions in chiaro (Di venerdì 17 luglio 2020) La pay tv britannica BT Sport fornirà una copertura gratuita delle finali di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20 attraverso il suo canale YouTube ufficiale. Lo rivela SportsPro, spiegando che è la quinta volta che la finale della massima competizione europea per club viene trasmessa in streaming da BT su YouTube. Una condizione … L'articolo BT Sport trasmetterà la finale di Champions in chiaro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: #BTSport trasmetterà la finale di #ChampionsLeague in chiaro - elruzza80 : RT @CalcioFinanza: #BTSport trasmetterà la finale di #ChampionsLeague in chiaro - MilanForever81 : RT @CalcioFinanza: #BTSport trasmetterà la finale di #ChampionsLeague in chiaro - CalcioFinanza : #BTSport trasmetterà la finale di #ChampionsLeague in chiaro - sportli26181512 : #Media #Notizie BT Sport trasmetterà la finale di Champions in chiaro: La pay tv britannica BT Sport fornirà una co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport trasmetterà BT Sport trasmetterà la finale di Champions in chiaro Calcio e Finanza