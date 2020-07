Britney Spears ostaggio del padre? Le proteste del movimento #FreeBritney non sembrano avere riscontri (Di venerdì 17 luglio 2020) Il movimento #FreeBritney ha fatto molto parlare di sè ed è tornato di nuovo alla ribalta negli ultimi giorni, con l’hashtag che ha ricominciato a circolare su Twitter, Instagram e social vari. Per farla breve, moltissimi fan di Britney Spears sono convinti che la celebre artista sia praticamente “imprigionata” in una gabbia dorata dal padre Jamie, che non le consentirebbe di fare nulla senza il suo permesso. Tuttavia, l’ultimo video pubblicato da Britney Spears la mostra mentre danza liberamente, apparentemente senza alcun problema. Una tranquillità che non ha convinto i fan “complottisti”, che vedono nell’abbigliamento rosa e nero di Britney una richiesta di aiuto. Inoltre, secondo alcuni ... Leggi su nonsolo.tv

IlContiAndrea : #FreeBritney pensavo fosse uno dei soliti movimenti nati così 'ad cazzum'. Per @FQMagazineit ho studiato bene tutto… - Novella_2000 : Britney Spears: la maestra di suo figlio aderisce al #FreeBritney. Le sue parole - itxsara_ : RT @antoslifee: Cosa sta succedendo a Britney Spears e perché è nato il movimento #FreeBritney A THREAD - sandcastvles : RT @AnnalauraChan: Britney Spears è una delle mie cantanti preferite e io la amo da impazzire nonostante la mia giovane età. Non ho mai avu… - xswiftshug : RT @AnnalauraChan: Britney Spears è una delle mie cantanti preferite e io la amo da impazzire nonostante la mia giovane età. Non ho mai avu… -