Brindisi, Gruppo Dema: in 800 rischiano il posto (Di venerdì 17 luglio 2020) Brindisi - 'Oltre 800 posti a rischio in un silenzio assordante'. È quanto denuncia il segretario generale Fim Cisl Taranto Brindisi, Michele Tamburrano a proposito dei lavoratori del Gruppo Dema-Dar-... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

mangpama : RT @AntonelloPicc: #AEROSPAZIO #Brindisi #vertenza #DEMA #DAR #DCM @MicheleTamburra #FimCisl 'Chiediamo alla @RegionePuglia di farsi po… - troianosalvo : RT @AntonelloPicc: #AEROSPAZIO #Brindisi #vertenza #DEMA #DAR #DCM @MicheleTamburra #FimCisl 'Chiediamo alla @RegionePuglia di farsi po… - terraccianoFim : RT @AntonelloPicc: #AEROSPAZIO #Brindisi #vertenza #DEMA #DAR #DCM @MicheleTamburra #FimCisl 'Chiediamo alla @RegionePuglia di farsi po… - AugustoBisegna : RT @AntonelloPicc: #AEROSPAZIO #Brindisi #vertenza #DEMA #DAR #DCM @MicheleTamburra #FimCisl 'Chiediamo alla @RegionePuglia di farsi po… - FimLombardia : RT @AntonelloPicc: #AEROSPAZIO #Brindisi #vertenza #DEMA #DAR #DCM @MicheleTamburra #FimCisl 'Chiediamo alla @RegionePuglia di farsi po… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi Gruppo

La Gazzetta del Mezzogiorno

In attesa di completare l’edizione 2019/20, con una sorta di Final Eight tra le squadre che avevano già superato gli ottavi di finale, più le vincenti di Gara-3 degli incroci tra Iberostar Tenerife-Fi ...Brindisi - «Oltre 800 posti a rischio in un silenzio assordante». È quanto denuncia il segretario generale Fim Cisl Taranto Brindisi, Michele Tamburrano a proposito dei lavoratori del Gruppo Dema-Dar- ...