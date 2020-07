Bridger, il bambino eroe che a soli 6 anni ha salvato la sorellina dall’attacco di un cane: “Se qualcuno doveva morire, dovevo essere io” (Di venerdì 17 luglio 2020) Una storia di incredibile coraggio arriva dal Wyoming (USA): è quella di Bridger Walker, un bambino di 6 anni che ha salvato la sua sorellina dall’attacco di un cane. Ha subito un’operazione chirurgica al viso che ha richiesto 90 punti. Il 9 luglio Bridger e la sorella, di soli 4 anni, si trovavano a casa di amici: sono usciti in giardino, per giocare, ed è stato a quel punto che un cane, un pastore tedesco di un anno, è corso verso i 2. Bridger non ha esitato: si è interposto tra l’animale e la sorellina, nel tentativo di proteggerla, ma il pastore tedesco non ha fermato la sua corsa e ha morso il bimbo alla guancia. Immediatamente ... Leggi su meteoweb.eu

leganerd : Chris Evans regala lo scudo di Cap America al bambino che ha salvato la sorella da un cane ?… - SinixLab : Glance @Corriere Ha più pall* lui di tanta altra gente che conosco... #amazing #Bridger - blondiedy : Tom ha chiamato Bridger, il bambino che ha salvato la sorellina dall'attacco del cane, e l'ha invitato sul set di S… - ItLansia : Usa. Bridger, un bambino 6 anni è riuscito a salvare la sorellina dall’attacco di un cane a costo di pesanti ferite… - KeblogIT : Eroico bambino di 6 anni salva la sorellina dall’attacco di un cane e Capitan America lo premia… -