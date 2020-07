Brescia, Del Neri: «Direttore tecnico? Ruolo che mi intriga, non esiste in Italia» (Di venerdì 17 luglio 2020) Intervistato da Il Corriere della Sera, il Luigi Del Neri ha parlato del suo possibile approdo da Direttore tecnico nel Brescia L’ex allenatore della Juventus, Luigi del Neri, ha commentato il suo quasi certo approdo nel Brescia come Direttore tecnico. Ecco le sue dichiarazioni: Direttore tecnico – «Sono affascinato dalla possibilità che mi è stata offerta. Conosco bene il presidente Cellino, mi intriga il Ruolo perché credo di avere l’esperienza per farlo. Sarà il presidente a parlarne, io sono entusiasta. È un Ruolo che in Italia non esiste.L’idea è nata per caso, ... Leggi su calcionews24

