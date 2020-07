Brescia, allenamento mattutino: giorno di riposo per Balotelli (Di venerdì 17 luglio 2020) Brescia, allenamento mattutino: giorno di riposo per Balotelli. La squadra di Lopez è a lavoro per il match contro la SPAL (dal nostro inviato a Torbole, Patrick Iannarelli) – allenamento mattutino per il Brescia di mister Diego Lopez. Il tecnico delle Rondinelle ha guidato la sessione odierna in vista del match contro la SPAL. Assente Mario Balotelli, l’attaccante numero 45 è ormai ai margini del progetto fino al termine della stagione. Ieri si è allenato in gruppo, ma non era al meglio dal punto di vista fisico. Visualizza questo post su Instagram 🏃‍♂️ allenamento mattutino per il ... Leggi su calcionews24

. La squadra di Lopez è a lavoro per il match contro la SPAL (dal nostro inviato a Torbole, Patrick Iannarelli) – Allenamento mattutino per il Brescia di mister Diego Lopez. Il tecnico delle Rondinell ...

Incidente domestico per Muriel, niente Brescia Sui Social: sto bene, grazie per l’affetto

L’attaccante dell’Atalanta è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale: avrebbe riportato un trauma cranico battendo la testa nella doccia. Sottoposto a tac, l’esame avreb ...

