Boris Johnson: «Da ottobre vogliamo il pubblico negli stadi» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato che il pubblico potrebbe tornare negli stadi a partire da ottobre 2020 nel Regno Unito. La decisione sarà confermata se alcuni "eventi pilota" in programma si terranno senza complicazioni. Gli eventi sportivi attualmente si stanno svolgendo senza spettatori a causa della pandemia, ma – scrive il Daily Mail …

Il Primo Ministro inglese Boris Johnson ha parlato in conferenza stampa nella mattinata di venerdì 17 luglio, affrontando fra i vari temi anche quello legato al ritorno dei tifosi negli stadi di Premi ...In Inghilterra le mascherine di protezione sono obbligatorie nella maggior parte dei luoghi pubblici e nei negozi ma non nei locali di gioco. Niente mascherine, siamo inglesi. Per accedere nei locali ...