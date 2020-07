Borgo Val di Taro. Franco Dellapina uccide la moglie Anastasia Rossi poi si toglie la vita (Di venerdì 17 luglio 2020) Omicidio suicidio a Borgo Val di Taro (Parma). Franco Dellapina ha sparato con il suo fucile alla moglie Anastasia Rossi e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il dramma familiare si è consumato nel loro appartamento nel quartiere San Rocco. Franco Dellapina (39 anni) ha ucciso Anastasia Rossi (35 anni), per poi togliersi la vita con la stessa arma. Franco avrebbe colpito la donna (che lavorava come infermiera presso il locale ospedale) con una fucilata al petto e poi avrebbe rivolto l’arma contro sè stesso, sparandosi alla testa. La coppia ha un figlio di 14 anni che ora è sotto choc per ... Leggi su laprimapagina

