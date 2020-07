Bonus professionisti, il nodo delle risorse e dei requisiti. Casse previdenziali private in attesa del decreto interministeriale (Di venerdì 17 luglio 2020) È il contributo economico pensato per sostenere i lavoratori autonomi nel mese di maggio, ma con ogni probabilità non arriverà prima di agosto. E in mancanza del decreto interministeriale che deve definirne i requisiti e le modalità di erogazione, ci sono circa 500mila professionisti che attendono di sapere quale sarà il loro destino. Tante sono le richieste arrivate alle Casse di previdenza private per le indennità da 600 euro relative ai mesi di marzo e aprile, erogate dagli stessi enti per conto dello Stato. “In questi giorni le Casse stanno ricevendo il rimborso delle quote erogate in marzo, e di questo va dato atto al governo”, sottolinea Alberto Oliveti, presidente dell’Adepp, ... Leggi su ilfattoquotidiano

La fine di luglio prevede tante scadenze che arrivano al termine di un periodo pieno di burocrazia. Un vero incubo per famiglie, aziende e professionisti. "Nonostante avessimo metà del personale in sm ...

Bonus 1000 euro indennità covid-19 Inps: L'indennità Covid-19 è tra le misure confermate dal decreto Rilancio anche in sede di conversione in legge. Secondo il testo decreto Rilancio 2020 ora converti ...

La fine di luglio prevede tante scadenze che arrivano al termine di un periodo pieno di burocrazia. Un vero incubo per famiglie, aziende e professionisti. "Nonostante avessimo metà del personale in sm ...