Bologna si gode Barrow, il cannoniere del decennio (Di venerdì 17 luglio 2020) Bologna - L e lezioni le ha imparate bene. A menadito. Ascoltando gli insegnamenti di Marco Di Vaio 'in settimana mi aiuta sempre' Musa Barrow ha già la miglior media realizzativa tra i capocannonieri ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Bologna gode Il Bologna si gode Barrow: colpo extra lusso da 13 milioni più bonus Goal.com Bologna si gode Barrow, il capocannoniere del decennio

In appena 14 giornate, 12 delle quali giocate da titolare, il 21enne gambiano ha scalato la classifica di chi in questa stagione ha segnato di più con la maglia rossoblù. Da gennaio a luglio ha scaval ...

