Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Milan: resta a casa Schouten (Di venerdì 17 luglio 2020) In vista della trasferta di San Siro, contro il Milan, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati dei felsinei. Ecco di seguito la lista definitiva:Portieri: Da Costa, Sarr, SkorupskiDifensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen. L'articolo Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Milan: resta a casa Schouten proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TuttoFanta : ?? #BOLOGNA: fuori dai convocati #Schouten e #Bani - sportface2016 : #MilaBologna: i 24 convocati rossoblu, scelti da Sinisa #Mihajlovic - 1000Cuori : Milan-Bologna: i convocati - sportli26181512 : Milan-Bologna, i convocati di Mihajlovic: Questo l’elenco dei convocati di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, … - sportli26181512 : Convocati Bologna: out Bani, ci sono Barrow e Juwara: Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna,...… -