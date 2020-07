Bologna, detenuto morto dopo rivolta: si fa luce sulle cause (Di venerdì 17 luglio 2020) Bologna: si fa luce sulle cause della morte del detenuto Haitem Kedri, 29enne deceduto in carcere dopo una rivolta. La procura ha chiesto l’archiviazione del caso. Haitem Kedri, 29enne tunisino trovato morto in cella dopo la rivolta nel carcere di Bologna dello scorso 11 marzo, sarebbe morto per overdose da farmaci. Come riporta l’agenzia di … L'articolo Bologna, detenuto morto dopo rivolta: si fa luce sulle cause proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

