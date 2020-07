Blitz Salvini al campo rom tra selfie negati e promesse: “Chiudo tutto” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) – “Salvini ci fai fare foto” gli dice una donna rom appena lo vede passare fuori la sua roulotte, ma lui il re dei selfie stavolta si nega e risponde ‘Dopo, dopo’. Blitz di Matteo Salvini al campo Rom di Giugliano. “Salvini può risolvere. Finalmente si è deciso a venire. Ci servono cassonetti per la spazzatura” grida da lontano una signora, mentre altri della comunità rom – inaspettatamente – applaudono. “Ma qui è così da sempre?” chiede l’ex ministro mentre cammina tra cumuli di rifiuti, molti bruciati. “La puzza è insopportabile, mezz’ora qui e non resisto. Come si fa a vivere tutta una vita così. Il ... Leggi su anteprima24

