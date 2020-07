Bisio-Alberti, eterni amici ma non chiedete se siamo felici (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - Due uomini seduti al bar. Parlano, parlano. Intorno a loro nessuno. Nemmeno i camerieri che dovrebbero portare da bere. Ma i due non ci badano. Parlano di tutto: mogli, figli, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Due uomini seduti al bar. Parlano, parlano. Intorno a loro nessuno. Nemmeno i camerieri che dovrebbero portare da bere. Ma i due non ci badano. Parlano di tutto: mogli, figli, ...

con Bisio e Alberti

È tutto pronto. La 72? Estate Teatrale Veronese alza il sipario. Domani sera, alle 21, il debutto, con Claudio Bisio e Gigio Alberti. Il duo porta sul palcoscenico, in prima nazionale, ‘Ma tu sei feli ...

