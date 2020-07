Bimbo beve detersivo concentrato e rischia il soffocamento: intervento salvavita ma condizioni gravissime (Di venerdì 17 luglio 2020) Un bambino di 2 anni è stato ricoverato d’urgenza a causa dell’ostruzione delle vie respiratorie: poco prima aveva ingerito del detersivo liquido concentrato Sono ore di ansia e preoccupazione per le condizioni di un Bimbo di soli 2 anni che ha ingerito del detersivo concentrato mentre si trovava nella sua casa. Il bambino è stato … L'articolo Bimbo beve detersivo concentrato e rischia il soffocamento: intervento salvavita ma condizioni gravissime NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Notiziedi_it : Beve detersivo liquido: bimbo di due anni è gravissimo - Riccardo72R : RT @Antonel42920114: Un bimbo povero beve da una pozzanghera: Paolo lo trova divertente. La miseria d'animo non tocca mai il fondo. - mariandres2014 : RT @Antonel42920114: Un bimbo povero beve da una pozzanghera: Paolo lo trova divertente. La miseria d'animo non tocca mai il fondo. - luigisky2 : RT @Antonel42920114: Un bimbo povero beve da una pozzanghera: Paolo lo trova divertente. La miseria d'animo non tocca mai il fondo. - nuriachristine : RT @Antonel42920114: Un bimbo povero beve da una pozzanghera: Paolo lo trova divertente. La miseria d'animo non tocca mai il fondo. -