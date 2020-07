Bielsa riporta il Leeds in Premier dopo 16 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni. Lo fa senza scendere in campo, senza bisogno di conquistare quel punticino che l'avrebbe reso irraggiungibile per il Brentford, attualmente terzo in ... Leggi su gazzetta

paoloigna1 : Quello che non riuscì a Cellino... - ETGazzetta : Il #Leeds 'italiano' è in festa: #Bielsa l'ha riportato in #PremierLeague dopo 16 anni - andrea_pecchia : Il @LUFC 'italiano' è in festa: #Bielsa l'ha riportato in #PremierLeague dopo 16 anni. Il Loco in Premier sarà uno… -

