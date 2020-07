Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura 2023 (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Senato ha dato l’ok per designare Bergamo e Brescia, le due città più colpite dall’emergenza coronavirus nel nostro paese, come capitali italiane della cultura 2023. La norma è stata inserita in un emendamento del Dl Rilancio - già approvato alla Camera - che è passato lo scorso 16 luglio. Il relatore dell’emendamento è Devis Dori, deputato del Movimento 5 Stelle. “Dopo mesi in cui l’intera Italia ha guardato al dramma quotidiano causato in quei territori dal Covid, ora Bergamo e Brescia potranno mostrare a tutti il vero volto rappresentato dal proprio patrimonio culturale, diventando quindi il simbolo del rilancio dell’intero Paese. ... Leggi su huffingtonpost

