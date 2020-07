Beppe Grillo alza il "prezzo" per le interviste (Di venerdì 17 luglio 2020) Listino, peraltro con consistenti rincari rispetto al precedente, anche quest’anno: Beppe Grillo ricorre all’ironia per far capire che proprio non gli garbano “strani appostamenti ed inseguimenti spiacevoli”, per evitare i quali propone appunto dal suo Blog e sui suoi social il “listino interviste e foto per l’anno in corso e per il 2021″.Per gli amanti del dettaglio, il ‘fixing’ per interviste scritte (“con invio di domande via mail, minimo 5 domande”) passa da 1000 a 2000 euro “a domanda”. Per le interviste al Garante M5s giornali e riviste vedono schizzare il budget dai precedenti 1000 a 5000 euro - la valuta, a essere precisi, non è indicata e gli aumenti sono segnati a mano barrando il ‘tariffario’ ... Leggi su huffingtonpost

Listino, peraltro con consistenti rincari rispetto al precedente, anche quest’anno: Beppe Grillo ricorre all’ironia per far capire che proprio non gli garbano “strani appostamenti ed inseguimenti spia ...

Regionali in Liguria, Di Maio critico sulla candidatura di Sansa

Il ministro degli esteri avrebbe telefonato a Beppe Grillo per contestare la scelta del giornalista come candidato unitario alle elezioni regionali Ferruccio Sansa, scelto il 15 luglio da M5S e Partit ...

