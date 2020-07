Benevento, sfuma il sogno Schurrle: ritiro improvviso per l’ex Dortmund (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Benevento ha conquistato una meravigliosa promozione in Serie A, in seguito ad una cavalcata convincente nel campionato cadetto. Il club campano aveva già sondato il terreno per alcuni super acquisti in vista di una stagione scoppiettante in massima serie, quella 2020/2021, con obiettivo principale rappresentato dal 29enne Andrè Schurrle, campione del mondo nel 2014. Il centrocampista offensivo ha però annunciato recentemente il ritiro dal calcio professionistico, mediante un improvviso post sui propri social network ufficiali: “Ringrazio tutti, ora è il momento di nuove avventure“. sogno sfumato, dunque, per il Benevento, che sembrava poter esser vicino ad un colpo sorprendente. Leggi su sportface

Il Benevento punta forte su Gervinho e sul giovane attaccante brasiliano del Santos Yuri Alberto. Per l’ivoriano del Parma i giallorossi sono in pole-position e stanno cercando di accorciare le distan ...

MERCATO: sfuma una pista in entrata?

Quando si vede di cattivo occhio il rapporto molto stretto con la Lazio, bisognerebbe ricordare che ogni calciatore sogna di approdare ad un club di serie A e che quindi la doppia proprietà non può ch ...

