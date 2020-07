Benevento-Livorno: la strega fa tripletta grazie a Saul e Kragl (Di venerdì 17 luglio 2020) Oggi 17 Luglio 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Ciro Vigorito si è disputata la partita Benevento-Livorno vinta dal Benevento 3-1. Il Benevento ha già ottenuto una stratosferica promozione diretta e da quel momento si è seduta inevitabilmente. Pippo Inzaghi aveva parlato del record di punti ma lo scorso lunedì la capolista ha perso sul campo del Trapani terzultimo, dando dunque l’impressione di aver staccato godendosi il traguardo raggiunto, e pensando già al prossimo campionato. Così anche il Livorno, che però è retrocesso: i labronici non sono mai stati davvero in corsa per salvarsi e il verdetto è arrivato con cinque giornate di anticipo. Decisamente tante considerando che ci sono anche i playout. ... Leggi su sport.periodicodaily

