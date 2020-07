Benevento-Livorno in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Benevento-Livorno, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Il Benevento ha staccato la spina dopo la promozione matematica in Serie A, reduce dalla seconda sconfitta nelle ultime tre giornate. Dopo aver perso a Crotone e pareggiato in casa col Venezia, i sanniti sono stati battuti per 2-0 a Trapani lunedì scorso. Dal canto suo il Livorno non ha più nulla da dire nel suo campionato a dir poco negativo, chiuso con la retrocessione in Serie C con davvero troppe giornate di anticipo e una miriade di cambi alla guida tecnica. Ormai stanno arrivando solo sconfitte per la squadra labronica, l’ultima quella di lunedì scorso per 1-0 subita ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieB Benevento-Livorno in tv oggi: ecco orario, canale e diretta streaming del match del trentacinquesimo turn… - tabellamercatob : Stasera 16^ ritorno #SerieB, quartultima di campionato Si riparte da questa classifica #Benevento 77 (promosso in… - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? Mañana: Pescara-Frosinone, Benevento-Livorno, Cittadella-Ascoli, Crotone-Salernitana, Empoli-Virtus, Juv… - IamCALCIO : Mister #Inzaghi convoca 24 calciatori per la sfida di domani sera al 'Vigorito' tra il suo #Benevento ed il… - NunzioMarrazzo : Benevento. I convocati di Inzaghi per la gara con il Livorno ???? #Benevento, #Calcio, #Inzaghi, #Livorno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Livorno Serie B, Benevento-Livorno: le probabili formazioni. Filippini: "Vietato fare brutte figure, pronti a combattere" LivornoToday In campo alle 21 Lo Spezia cerca punti

Ecco le partite e gli arbitri della trentacinquesima giornata di serie B, in programma stasera alla 21. Pescara-Frosinone (ore 18.45) arbitro: Dionisi; Benevento-Livorno: Di Martino; Cittadella-Ascoli ...

Benevento-Livorno in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020

Le informazioni e come vedere Benevento-Livorno, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Il Benevento ha staccato la spina dopo la promozione matematica in Serie A, reduc ...

Ecco le partite e gli arbitri della trentacinquesima giornata di serie B, in programma stasera alla 21. Pescara-Frosinone (ore 18.45) arbitro: Dionisi; Benevento-Livorno: Di Martino; Cittadella-Ascoli ...Le informazioni e come vedere Benevento-Livorno, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Il Benevento ha staccato la spina dopo la promozione matematica in Serie A, reduc ...