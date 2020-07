Benevento, altro che Schurrle: il tedesco si ritira (Di venerdì 17 luglio 2020) Andre Schurrle, ex esterno di Chelsea e Borussia Dortmund, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo Andre Schurrle, ex esterno di Borussia Dortmund e Chelsea e campione del Mondo con la Germania, ha deciso di dire addio al calcio professionistico. Il tedesco era finito nel mirino del Benevento neo promosso in Serie A, ma ha deciso a soli 29 anni di appendere le scarpette al chiodo. L’annuncio con un annuncio sul suo profilo Instagram. «Ciao a tutti, voglio fare sapere che mi sto allontanando dal calcio professionistico!A nome mio e della mia famiglia voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questi anni fenomenali! Il supporto e l’amore che avete condiviso con me è stato incredibile e non avrei mai potuto chiedere di più! Ora sono pronto e ... Leggi su calcionews24

