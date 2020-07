Benedetta Rossi sale la preoccupazione | “Ha gravi problemi alle ossa” (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli ultimi post Instagram della foodblogger Benedetta Rossi lasciavano intuire problemi di salute: ecco cos’è successo… Benedetta Rossi è una delle foodblogger più seguite d’Italia. Merito della sua simpatia e spontaneità, che la fa somigliare a “una di noi”, come si suol dire, e anche al suo modo di spiegare le ricette, che le fa … L'articolo Benedetta Rossi sale la preoccupazione “Ha gravi problemi alle ossa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

giuuk : Benedetta Rossi dà una bellissima notizia ai suoi fan di Instagram - robepere : @andreastabene_ Vogliamo Benedetta Rossi che fa torte dentro il Colosseo. - zazoomblog : Benedetta Rossi ammette il suo punto debole in cucina: ecco cosa non sa fare - #Benedetta #Rossi #ammette #punto - Notiziedi_it : Zucchine sott’olio | Ecco la ricetta facile di Benedetta Rossi - Notiziedi_it : Zucchine sott’olio | Ecco la ricetta facile di Benedetta Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi

LettoQuotidiano

Benedetta Rossi è una delle foodblogger più seguite d’Italia. Merito della sua simpatia e spontaneità, che la fa somigliare a “una di noi”, come si suol dire, e anche al suo modo di spiegare le ricett ...Dopo un mese di ‘separazione’, Chiara Ferragni e il marito Fedez in giugno si sono ritrovati – come già più volte in passato – in testa alla classifica degli influencer stilata da Sensemakers per Prim ...