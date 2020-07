Belotti querela il governatore De Luca «Parole squallide sui morti a Bergamo» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il deputato bergamasco della Lega Daniele Belotti annuncia una querela nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perché, spiega, «in un’intervista con Bruno Vespa ha dichiarato “in Lombardia c’erano i morti per strada, non in ospedale”». Leggi su ecodibergamo

Ernesto29296958 : RT @GrimoldiPaolo: #LEGA QUERELA GOVERNATORE #DELUCA PER OFFESE AI MORTI LOMBARDI Mi stupisco che la sinistra lombarda non prenda distanza… - GrimoldiPaolo : #LEGA QUERELA GOVERNATORE #DELUCA PER OFFESE AI MORTI LOMBARDI Mi stupisco che la sinistra lombarda non prenda dist… -