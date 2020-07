Belen Stefano De Martino, Nina Moric svela: “Lei è molto delusa” (Di venerdì 17 luglio 2020) Novità in vista per quanto riguarda l’addio tra Belen e Stefano De Martino: tutte le curiosità rivelate da Nina Moric che ha incontrato la modella a Capri Da nemiche ad amiche, Nina Moric e Belen Rodriguez hanno chiarito dopo una serata trascorsa insieme ad inizio luglio a Capri. Le due si sono beccate spesso in … L'articolo Belen Stefano De Martino, Nina Moric svela: “Lei è molto delusa” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

IlContiAndrea : “Io sono favorevole alla corna e spero ci sia qualcosa di losco in questa storia Belen/Stefano/Alessia, perché se n… - trash_italiano : C'è chi sta aspettando il commento di Eva Henger sul triangolo Alessia-Belen-Stefano e chi mente. - Elisa60388018 : RT @gaia_r11: questo programma si sta arenando maria non ci vuole molto DACCI BELEN E STEFANO - infoitcultura : 'È colpa sua'. Belen e Stefano De Martino, Alba Parietti 'sa' - infoitcultura : Alba Parietti commenta la rottura tra Belen e Stefano -