Belen Rodriguez fuori controllo: il vestito si apre, e i fan notano un dettaglio: si è scordata l’intimo? (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) La modella ha dimenticato l’intimo? Belen Rodriguez si sa non passa mai inosservata. L’ultimo outfit documentato nelle sue stories su Instagram non ha lasciato indifferenti i fan che subito hanno notato un dettaglio. Dopo essersi goduta un po’ di meritato relax a Capri, la showgirl argentina è tornata al lavoro. La modella, infatti, ha già accantonato la storia finita con Stefano De Martino e proprio sulla splendida isola è stata beccata in tenera compagnia. Tornata a lavoro, Belen ha subito mostrato di essere in una forma fisica invidiabile, messa in evidenza ancor di più da un vestitino giallo. Nulla di strano se i più attenti oltre a notare il suo splendido décolleté non si fossero soffermati sullo stacco di coscia notando ... Leggi su kontrokultura

