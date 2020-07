Belen Rodriguez e Stefano de Martino emergono nuovi scoop sulla rottura (Di venerdì 17 luglio 2020) Ormai è certo l’Estate 2020, quella post Covid, è segnata soprattutto dalla fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. La rottura è avvenuta durante il lockdown dopo che l’ex ballerino d‘Amici si è trasferito a Napoli per condurre Made in sud e ad oggi non sono chiari i motivi reali del secondo addio fra i due vip. Coinvolta in questo gossip anche Alessia Marcuzzi che secondo alcuni sarebbe la causa della rottura della stagione. La conduttrice non ha risposto a nessuna illazione ha solo pubblicato su Instagram momenti felici della sua vacanza a Positano con il marito a differenza di Stefano e Belen che invece si sono affrettati a smentire il triangolo amoroso. Vero o no di sicuro la ... Leggi su quotidianpost

margocozzo : più bella Belen Rodriguez o Megan Fox? — Fox - ilariasays : Belen Rodriguez commenta Francesco Monte, ex di Cecilia. Ma se Cecilia commentasse De Martino o Iannone a Belen st… - blogtivvu : “Belen Rodriguez? Che Dio la benedica!”, Nina Moric racconta per quale motivo ha deciso di fare pace con l'argentin… - GF_diretta : Mariana Rodriguez: dal #GrandeFratelloVip #GFVIP 1 alla love story con l'ex di Belen Stefano di Martino? - zazoomblog : Stefano De Martino e Belen Rodriguez Nina Moric svela un retroscena - #Stefano #Martino #Belen #Rodriguez -