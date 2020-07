Beccato con pistola rubata in casa: arrestato 28enne (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della Stazione Quartiere 167 hanno arrestato per ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo Emilio Monda, 28enne del posto noto alle forze dell’orine. Monda era già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola revolver nel cui tamburo erano inseriti 6 proiettili calibro 357 magnum. L’arma è risultata provento di furto, denunciato lo scorso novembre a Montoro Superiore. Nella camera da letto rinvenuti altri 29 proiettili dello stesso calibro. Finito in manette, è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo Beccato con pistola rubata in casa: ... Leggi su anteprima24

La Polizia di Stato ha denunciato 4 uomini di età compresa tra 35 e 46 anni, tutti residenti in Brianza, per truffa, mentre uno di loro anche per falso ideologico, uso di atto falso e favoreggiamento.

