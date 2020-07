Beautiful anticipazioni 17 luglio: Thomas colpevole della morte di Emma? (Di venerdì 17 luglio 2020) Trama e anticipazioni Beautiful oggi: dopo che Emma ha scoperto la verità sulla piccola Beth, Zoe e Xander si recano da Flo per informarla. Ora i tre temono che la Barber si sia già recata da Hope per raccontarl tutto ma non sanno che.. La tragica morte di Emma Emma ha cercato Hope per tutta la Forrester e, dopo essere stata chiusa in ufficio e minaccia da Thomas, laArticolo completo: Beautiful anticipazioni 17 luglio: Thomas colpevole della morte di Emma? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

