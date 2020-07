Baronissi, ‘Boschi Sicuri’: al via il servizio di avvistamento incendi (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAttivato il servizio di avvistamento incendi boschivi a Baronissi. La giunta comunale ha approvato l’iniziativa “Boschi sicuri” per la prevenzione degli incendi mediante azione preventiva di avvistamento e pattugliamento a cura del Nucleo comunale di Protezione civile e dell’Associazione “Il Punto”. Due squadre di volontari quotidianamente sorveglieranno i versanti collinari della città, pronti ad effettuare il primo intervento di spegnimento del focolaio e ad allertare Vigili del Fuoco e sala operativa regionale per casi più gravi. “È un piano straordinario di interventi – dichiara il sindaco Gianfranco Valiante – per mettere misure a tutela del patrimonio boschivo dagli ... Leggi su anteprima24

