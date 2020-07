Bari-Carrarese Calcio serie C, semifinale playoff (Di venerdì 17 luglio 2020) Penultima fase del campionato di Calcio di serie C. In una delle due semifinali, stasera, si affrontano Reggio Audace e Novara. Nell’altra, al “San Nicola”, si gioca Bari-Carrarese. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, via con i due tempi supplementari. Quindi, eventualmente, i calci di rigore. In palio la finale per la promozione in serie B. L'articolo Bari-Carrarese <span class="subtitle">Calcio serie C, semifinale playoff</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

