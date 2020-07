Bari-Carrarese 2-1: pugliesi in finale Calcio serie C, Reggiana avversaria dei biancorossi per la serie B (Di venerdì 17 luglio 2020) Un gol di Di Cesare nel primo tempo per il Bari, il pareggio al 91’di Piscopo per la Carrarese. A un minuto dalla fine dei supplementari, gol di Simeri. Bari in finale del campionato di Calcio di serie C. Mercoledì la finale del campionato, a Reggio Emilia: Reggio Audace-Bari. La vincente fra Reggiana e pugliesi sarà promossa in serie B. L'articolo Bari-Carrarese 2-1: pugliesi in finale <span class="subtitle">Calcio serie C, Reggiana avversaria dei biancorossi per la ... Leggi su noinotizie

calcioparlando : Qui #SerieC: nelle gare uniche delle semifinali playoff promozione, Reggio Audace - Novara 2-1 e Bari - Carrarese 2… - LuigiLiccardo6 : RT @tancredipalmeri: La panchina della Carrarese promette a quella del Bari di aspettarli fuori, forse memore dei calci in culo che il prop… - tancredipalmeri : La panchina della Carrarese promette a quella del Bari di aspettarli fuori, forse memore dei calci in culo che il p… - ricardorubio44 : Il Bari elimina la Carrarese ai supplementari: decisivo il gol del napoletano Simone Simeri al 119'. Mercoledì la f… - Navigator1977 : Con un gol di Simeri, al minuto 119, il Bari supera la Carrarese e va in finale playoff dove affronterà il Reggio A… -