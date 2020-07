Barcellona, Messi: “Siamo deboli, così perdiamo anche con il Napoli” (Di venerdì 17 luglio 2020) Barcellona, Messi: “Siamo deboli, così perdiamo anche con il Napoli” Lionel Messi lascia la Liga al Real Madrid, perde in casa contro l’Osasuna ed è … L'articolo Barcellona, Messi: “Siamo deboli, così perdiamo anche con il Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Nonostante al Barcellona regni l’ottimismo per il rinnovo di Lionel Messi, nel cuore della Pulce vivono ancora i tormenti che lo assediano ormai da mesi su quanto competitiva sia davvero la squadra, s ...“Se vogliamo lottare per la Champions League dobbiamo cambiare molte cose”. E’ molto critico Leo Messi dopo la sconfitta del Barcellona contro l’Osasuna nella penultima giornata della Liga, in una ser ...