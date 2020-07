Barcellona, Font: “Necessario un cambiamento, si rischia di diventare come il Milan” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Barcellona non naviga attualmente in buona acque, constatazione confermata dal recente flop in Liga contro l’Osasuna, clamoroso per modalità d’attuazione dello stesso, e dalle esternazioni al veleno di Lionel Messi, il quale ha chiaramente preteso un rapido cambiamento. Victor Font ha ribadito quanto affermato dal fuoriclasse argentino, analizzando i rischi per un club prestigioso come il Barcellona, proponendo scomodi paragoni con le situazioni di Milan e Manchester United, grandi decadute. Di seguito le parole del pretendente alla presidenza blaugrana: “Se non ci sarà un cambiamento in breve tempo, il Barcellona rischia di diventare un nuovo Milan o un Manchester United. Messi? Voglio assicurarmi ... Leggi su sportface

Il Futbol Club Barcelona Femení, o Barcellona Femminile, ha trovato l'accordo con Claudia Pina per il rinnovo del contratto fino al Giugno 2023. La calciatrice, appena diciottenne, ha firmato l'accord ...

"Messi non si tocca". Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona alle elezioni in programma nel 2021, non ha alcuna intenzione di rinunciare a Lionel Messi. Né oggi né domani. Lo ha ribadit ...

