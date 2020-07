Barbara D’Urso in abito da sposa: Carmelita di bianco vestita [VIDEO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Barbara D’Urso regala grasse risate ai suoi amatissimi follower “riesumando” un filmato in cui insieme al suo carissimo amico Cristiano Malgioglio, imita i reali d’Inghilterra Il camerino del Grande Fratello Non è facile rimanere seri e indifferenti davanti al filmato che Barbara D’Urso ha pubblicato in queste ore sul suo account Instagram. Possiamo dire che … L'articolo Barbara D’Urso in abito da sposa: Carmelita di bianco vestita VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

lallina_1234 : Mia madre odia tutto quello che piace a me perchè dice che io mi fisso con le cose e la faccio stancare ma chissà p… - Tipompo : @SalSaracino @vascorossi @Mahmood_Music @Mondo_Marcio @jaxofficial @FabriFibra @Elodiedipa @marracash… - ItaTvfan : La so la so ..xchè gli italiani sono dei peracottari che votano #Salvini o #diMaio con la stessa semplicità con cui… - ComoglioSara : @ItaTvfan Si si Maria de Filippi e addirittura Barbara D'Urso. E confermo di essere in buona compagnia. Si guardano… - discordoconme : RT @loveandthecity_: Mi spiegate perché Barbara D'Urso è il male e Maria de Filippi la considerate un genio? A me sembra che producano lo s… -