Banksy disegna la pandemia sulla metro di Londra (Di venerdì 17 luglio 2020) Il più noto street artist nel mondo, Banksy, ha realizzato una serie di stecil sulla metro di Londra. I disegni raffigurano dei topi che lottano per patteggiare con le mascherine chirurgiche e i disinfettanti. Ciò rappresenterebbe infatti la lotta alla pandemia del governo britannico. L’opera di Banksy sulla metro In un video postato sulla pagina … Leggi su periodicodaily

